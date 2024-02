Première mise à mort depuis 1976: Suzanne Basso a été excécutée au Texas

Hier soir, coupable du meurtre de son compagnon attardé mental, une femme a été exécutée au Texas. Cette américaine devient alors la quatorzième femme à être mise à mort depuis 1976 aux Etats-Unis.

Suzanne Basso une américaine âgée de 59 ans a été vidée de toute vie à 18h26 le mercredi au Texas soit à 1h26 jeudi en France.

Une porte-parole des autorités pénitentiaires de l’Etat a précisé que la condamnée a était paralysée des membres inférieurs et a perdu la vie après 18 minutes du début de la procédure et exactement 11 minutes après le début de l’injection létale du pentobarbital.

Les tentatives de Suzanne Basso d’annuler l’exécution ont toute échoué, la Cour suprême des Etats-Unis a toujours rejeté sa demande même avant deux heures de l’exécution.

Son avocat Winston Cochran confie que sa cliente a eu une enfance terrible, elle a été violée et a vécu dans la pauvreté, il estime qu’elle n’avait plus toute sa tête. Il ajoute qu’il y avait six accusés, tous condamnés à de la prison sauf Suzanne Basso .

