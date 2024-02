Le départ de Ziva David de NCIS n’enchante pas toute l’équipe

Le monde du cinéma est sans pitié mais quand il s’agit des affaires personnelles presque tout le monde devient compréhensible, presque…

Ainsi, on apprend que le départ de Cote de Pablo de la série la plus connue au monde, NCIS, a touché l’équipe mais plus particulièrement David McCallum.

En effet, dans la nouvelle saison 11 de la série policière NCIS, on ne retrouve plus Cote de Pablo qui joue le rôle de Ziva David. Elle est très appréciée par le public, elle gagne un salaire énorme pour ses prestations, l’ambiance lors du tournage est aussi exceptionnelle et pourtant elle a quitté le boulot.

Mais quand même son choix a été soutenue par toute l’équipe, ou presque…

Pour son départ soudain, elle a révélé: « J’ai passé huit années merveilleuses avec NCIS et Ziva David, déclarait-elle en juillet dernier. J’ai énormément de respect et d’admiration pour toute l’équipe et pour CBS. » Un discours très émouvant qui a été soutenu par la chaîne américaine qui déclare: « Nous respectons la décision de Cote et nous la remercions pour avoir été un des piliers de l’équipe de NCIS, et pour ces huit fantastiques années dans le rôle de Ziva David. »

Mais David McCallum, alias Ducky Mallard, rompt le silence et les bonnes manières pour dire ce qu’il a vraiment dans le coeur. En réalité, il ne comprend pas la réaction de sa collègue et semble être très énervé surtout que, selon lui, son départ est inattendu et elle n’a pas pris en considération le travail des scénaristes. « Il y a eu de la frustration et de la colère par rapport au fait que quelqu’un puisse s’en aller comme ça. Je ne comprends pas qu’une personne qui tient un des rôles principaux d’une série connue dans le monde entier, et qui souhaite faire carrière en tant qu’actrice, puisse soudainement quitter un tel bijou et disparaître quelques jours avant le début de la mise en production. C’est un business sans pitié, donc tout de suite, l’ensemble des scénaristes a dû réécrire les cinq premiers épisodes.«

Mais, malgré le départ de Ziva de l’équipe du NCIS, vous découvrirez que la nouvelle saison est très intéressante et pleine de surprises.

