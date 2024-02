Un cargo espagnol s’encastre dans une digue d’Anglet avant être divisé en deux

Un cargo espagnol au bord duquel se trouvaient 12 personnes s’est heurté violemment contre une digue d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques) en arrivant au port de Bayonne. Une fuite de gasoil a été détectée poussant la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a lancé sans tarder le plan de lutte contre les pollutions maritimes (Polmar).

Le cargo espagnol ne s’est pas tout juste heurté mais s’est enclavé dans la première digue de la barre d’Anglet et s’est divisé en deux parties. Cet accident a engendré une fuite de gasoil, l’opération de dépollution a été lancée immédiatement et le maire Jean Espilondo a informé via son compte twitter que le port sera donc fermé.

Concernant l’équipage, on compte un seul blessé dont l’état demeure inconnu. L’opération de sauvetage a été très épineuse en raison de la puissance des vents qui soufflaient à plus de 110 km/h. La préfecture ajoute que le navire était vide et contenait 127 m3 de fioul.

En plus d’une mer agitée dans cette région où une alerte orange face au risque de vagues-submersion a été mise en place, le moteur du cargo a été endommagé ce qui a fait qu’il n’était plus contrôlable.

J’aime ça : J’aime chargement…