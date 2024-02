Les 24 prétendantes de Bachelor

Le Bachelor de cette année est révélé, il ne reste plus que ses prétendantes.

Ainsi, à l’approche du premier épisode de l’émission Bachelor, le casting de cette émission semble être très intéressant.

En effet, il y aura 24 jeunes femmes qui essayeront d’attirer le beau Bachelor pour conquérir son coeur et être non seulement la gagnante de l’émission mais surtout la femme de ce jeune homme.

Rappelons que le Bachelor de cette année se prénomme Paul, un beau brun de 31 ans. Ses prétendantes sont autant plus belles que celles du casting de l’année précédente. En plus, elles sont très différentes, des brunes, rousses, blondes ou encore métisses.

Certes, la plupart d’entre elles sont des mannequins, mais ce qui va les différencier lors de cette émission serait celle qui réussirait à rendre Paul fou amoureux d’elle. Paul a récemment déclaré que vu qu’il est devenu assez tôt un homme d’affaire il n’a pas réussi à trouver la femme qui s’intéresse vraiment à lui et non à son argent ou à son rythme de vie. Ainsi, grâce à cette émission, il espère trouver celle qui conviendrait à son mode de vie et surtout celle qui fera battre son coeur.

L’émission débutera le Lundi 24 Février 2014 sur NT1 à partir de 20h50. Mais, en attendant, voici les 24 prétendantes de Paul:

