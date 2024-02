Un handicapé est agressé par deux ados : un véritable crime

Trois jeunes âgés de 14 ans, 15 ans et 16 ans ont été arrêtés pour avoir agressé un handicapé mental. Une affaire qui a le feu sur internet ces derniers jours.

Hier, trois mineurs ont été placés en garde à vue suite à l’agression d’un jeune handicapé mental à Fontaine (Isère). Des photos n’ont pas tardé à apparaitre sur Facebook, ce qui a créé un véritable scandale orné de colère.

La victime est Yoann âgé de18 ans, scolarisé en institut médico-éducatif, son père a annoncé sur RTL que cette agression est un crime qu’il faut impérativement punir. D’ailleurs, le jeune homme handicapé a porté plainte à la gendarmerie de Tullins (Isère).

Son agression s’était déroulée le dimanche dans le parc de La Poya à Fontaine, dans l’agglomération de Grenoble, elle a été filmée et postée sur internet. La victime a été entrainée par les bras, bousculée, celle-ci est tombée dans un ruisseau. Suite au signalement de la vidéo, deux mineurs âgés de 14 et 15 ans, auteurs de l’agression, ont été immédiatement interpellés et placés en garde à vue lundi. Le lendemain deux autres jeunes âgés de 12 et 16 ans ont été interpellés pour avoir participé à ce crime en le filmant mais le plus jeune coupable a été libéré en raison de sa participation minime.

J’aime ça : J’aime chargement…