France: Le plan cancer 2014-2019 estimé à 1,5 milliard d’euros

Hier le chef d’Etat Français a fait part du troisième Plan cancer 2014-2019, un plan estimé à 1,5 milliard d’euros.

Le cancer fait des ravages en France, à son compte 150 000 décès par an, ainsi il constitue la première cause de mortalité. Chaque année près de 350.000 nouveaux cas sont diagnostiqués et même si les guérisons se multiplient le nombre de nouveaux cas progresse.

François Hollande évoque hier dans un discours à la Mutualité, à Paris qu’il compte octroyer les mêmes chances de guérison. Ainsi, en tenant compte que le cancer du poumon demeure le plus meurtrier, le président oriente toute l’attention encore une fois vers le combat contre le tabac. En ce sens, le chef d’Etat a demandé à la ministre de la Santé Marisol Touraine d’exposer avant l’été un programme national de minimisation du tabagisme.

Ce troisième plan s’inscrivant dans le cadre d’une lutte contre les inégalités face à la maladie est estimé à 1,5 milliard d’euros soit le même montant alloué au plan présenté par Nicolas Sarkozy.

De plus François Hollande envisage également d’étendre à 80 % des femmes le dépistage du cancer du col de l’utérus.

