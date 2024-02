L’acteur de Desperate Housewives, Shawn Pyform, déclare être un drogué et alcoolique

Le décès du grand acteur Philip Seymour Hoffman a touché plus d’un, mais chacun à sa manière.

Quand certains présentent leur condoléance aux familles, d’autres partagent leur tristesse via les réseaux sociaux. Mais, un comédien connu de la série Desperate Housewives, Shawn Pyform a choisi une autre manière.

En effet, l’acteur de la série à grand succès qui jouait le rôle du fils gay de Bree Van de Kamp, a décidé d’avouer ses problèmes avec l’alcool et la drogue et ce, suite au décès imprévu par tous de Philip Hoffman.

Ainsi, Shawn Pyform a partagé sur son blog personnel, pour la première fois, des propos qui ont choqué vu qu’il n’en a jamais parlé surtout dans les médias: « Je viens de lire la nouvelle sur M. Philip Seymour Hoffman, et malgré l’avis de mes proches, je devais écrire cette lettre ouverte. Je ne peux plus me taire… Je suis alcoolique et accro à la drogue. »

Il continue son message en parlant tantôt de la mort de Hoffman, tantôt de son problème d’addiction: « C’est une grande perte. Je suis triste d’apprendre la disparition d’un homme tellement talentueux… mais chaque vie est importante. Chaque moment passé à consommer de la drogue (et de l’alcool) est un moment volé de votre vie. Un souvenir dont vous ne garderez qu’un vague reflet, comme à travers des lunettes embuées. Pendant plusieurs années, j’ai vécu pour la drogue. Je me suis retrouvé dans des situations que je n’aurais jamais connues autrement, pour me défoncer. e ne réalisais même pas que les drogues et l’alcool m’avaient fait tomber bien bas. Je viens de fêter mes cinq mois de sobriété. Mes pensées sont claires, mon corps a retrouvé son énergie et je bouillonne de créativité. J’espère que vous parviendrez à sauver votre vie. »



Certains blâment la vie hollywoodienne de ce virement à la drogue et l’alcool surtout pour les jeunes. En effet, plusieurs sont les cas des jeunes comédiens ou chanteurs qui ont connu la gloire assez tôt et deviennent tellement submergés par ce nouveau monde qui les entourent et surtout toute cette richesse qu’ils ne voient plus de limites à leur excès. Les cas les plus connus seraient Amanda Bynes, Lindsay Lohan ou encore Justin bieber.

Mais au moins, ce jeune homme, Shawn Pyform, avoue ses problèmes et prêt à tout faire pour devenir un homme complet et heureux.

