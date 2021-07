Kristen Stewart est dans les rues parisiennes pour cette semaine

La star de Twilight est parisienne pour quelques temps.

En effet, Kristen Stewart est apparue hier à la fin de la matinée descendre dans l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Elle n’a pas attiré l’attention sur elle, surtout qu’elle n’était pas du tout glamour, sexy ou très « starlette ».

Mais, ce look de « tous les jours » lui va quand même très bien et elle insiste tout le temps qu’il ne faudrait pas trop se concentrer sur elle dans la vie de tous les jours car elle préfère être décontractée quand elle est loin du tapis rouge.

Ainsi, elle apparaît en Jean, des converses, un sweat et un bombers kaki. Elle ne pourrait pas être plus décontractée que ça.

Certains critiquent ce look surtout qu’on considère Paris comme la ville de la mode. Mais, il semble que l’ex-copine du beau Robert Pattinson s’en moque et n’en fait qu’à sa tête.

Et elle aurait raison de se fier à son instinct car malgré ce look elle très prisée par les grandes marques. En fait, elle est l’égérie de la grande marque prestigieuse, Chanel. Et pour ce fait, on l’aperçoit visiter une des boutiques Chanel à Paris. En plus, depuis peu, elle est aussi ambassadrice de la marque très branchée Balenciaga.

Kristen Stewart n’a pas à s’en faire, peu importe son look elle est convaincue d’être très appréciée dans le monde de la mode surtout que ses apparitions sur le tapis rouge font toujours parler.

Il s’est avéré, même, qu’elle est aussi prisée dans les soirée les plus VIP. Même pour son jeune âge, elle a été repérée plusieurs fois dans des soirées des grandes stars américaines qui semblent n’avoir aucun point commun avec la jeune actrice. Dernièrement, on l’aurait vu dans la soirée d’anniversaire de Lisa Marie Presley, en compagnie de Riley Keough.

