Brtiney Spears et Lady Gaga à Las Vegas

Les concerts de Britney Spears à Las Vegas semblent être réussis.

Ainsi, Las Vegas n’est pas connue que pour ses multiples casinos, les mariages minute ou Elvis Presley mais aussi pour ses scènes de musique qui reçoivent es grands artistes du monde entier.

Céline Dion serait la plus connue pour avoir passer des années à jouer presque tout les jours à Las Vegas.

Mais, depuis quelques temps, c’est autour de Britney Spears de reprendre cette fameuse scène.

En effet, pendant les deux prochaines années, Britney donnera des spectacles à Las Vegas plusieurs fois par semaine. Et, il n’y pas pas que les fans qui courent découvrir son nouveau show.

On a pu découvrir Miley Cyrus, Selena Gomez et Katy Perry qui n’ont pas hésité à rejoindre très vite Britney pour regarder son spectacle et se présenter à sa loge.

Dimanche dernier, c’est au tour de la Monther Monster, Lady Gaga, de la rejoindre. Cette dernière souhaite montrer à Britney qu’elle la soutienne et qu’elle est excitée de pouvoir venir assister à son show.

On rapporte qu’elle a été accueilli par le papa de Britney pour l’emmener aux loges pour ensuite organiser un grand barbecue dans lequel il a aussi invité Lady Gaga pour la remercier, entre autre, pour son geste de soutien.

Apparemment très contente de sa venue et de sa rencontre avec Britney, elle affirme: « Elle avait l’air si magnifique, le spectacle était tellement cool. »

J’aime ça : J’aime chargement…