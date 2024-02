L’incroyable histoire de José Salvador Alvarenga

Le naufragé José Salvador Alvarenga qui a survécu à 13 mois de dérive sur une barque dans le Pacifique, a déclaré mardi qu’il pensait au suicide mais a été soutenue par des rêves de manger sa nourriture préférée – tortillas – et de se réunir avec sa famille.

Le pêcheur Jose Salvador Alvarenga a déclaré que sa forte foi religieuse l’a aidé lorsqu’il a dérivé quelque 12.500 kilomètres du Mexique aux îles Marshall, et décrit être obligé de vider le corps de son compagnon adolescent à la mer quand il est mort de faim.

«Je ne voulais pas mourir de faim, » a-t-il déclaré à l’AFP par un interprète espagnol à l’hôpital de Majuro, où il est en convalescence après avoir été désorienté jeudi dernier à un atoll corallien à distance.

« Il fut un temps où j’ai pensé à me suicider mais j’avais peur de le faire, » a-t-il ajouté, levant le bras, pointant vers le ciel et en déclarant: « Ma foi, Dieu »

Alvarenga a dit qu’il rêvait de manger tous ses plats préférés.

« Mais alors, je me suis réveillé et je ne voyais que le soleil, le ciel et la mer», a-t-il ajouté. « Mon rêve depuis plus d’un an est de manger une tortilla, du poulet et beaucoup d’autres plats.

