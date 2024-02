Kevin jonas est enfin un jeune papa

Les Jonas Brothers ne sont pas seulement des chanteurs mais aussi des hommes qui ont une vie privée.

Même s’ils sont séparés, les Jonas Brothers n’ont pas terminé de faire parler d’eux. En effet, l’un d’eux, Kevin Jonas s’affiche dans une télé-réalité avec sa femme Danielle, Married to Jonas.

Et on a découvert depuis des mois déjà la grossesse de Danielle et tout les préparatif que le jeune couple est content de partager sur les écrans de télévision avec leurs fans.

Et, hier, Dimanche 2 Février 2014, leur bébé est enfin mis au monde. Il s’agit d’une fille dont le prénom serait Alena.

Tellement content que Kevin n’a pas hésité à partager chaque détail sur Twitter. Il a commencé par « Baby Jonas is coming » (Le bébé Jonas arrive). Et même quand sa femme est entrain d’accoucher, il n’a pas arrêté de tweeter: « Le bébé Jonas arrive. Je suis tellement impatient » ensuite « Nous y sommes. Nous poussons ».

Oui, mais là c’est ta femme qui pousse le bébé et toi qui pousse les boutons de ton smartphone pour nous écrire sur twitter!

En tout cas, le bébé Jonas est très bien accueilli parmi ce jeune couple. Ils affirment: « Nous sommes comblés par la naissance d’Alena Rose Jonas. Nous ne pouvons pas être plus heureux à l’idée de construire notre famille ensemble. Nous voulons remercier notre famille et nos amis pour leur amour et leur soutien et tous nos fans pour leurs gentils vœux. ».

La photo du bébé est publiée sur le compte twitter de Dreft avec comme message « En ce jour, une petite star est née. Rencontrez Alena Rose Jonas. « .

