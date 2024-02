Des oeufs écrasés sur la tête de David Beckham

Quand David Beckham n’est ni footballeur ni mannequin, il joue aux oeufs !

En effet, il a été invité à un talk show à New York pour faire la promotion de sa nouvelle collection de sous-vêtements pour H&M. Mais, l’émission a pris une autre tournure pour Beckham.

En fait, l’émission serait la fameuse Late Night with Jimmy Fallon. Ce dernier est un comédien américain très connu pour ses farces et ses scènes très humoristiques ou même artistiques avec les stars qu’il invite à son émission.

Et cette fois, c’est au tour de David Beckham de goûter aux inventions pas très superbes de Jimmy Fallon. Ainsi, On découvre un Beckham dont on est habitué, très bien habillé, un costume cintré noir, une chemise blanche à manchettes, une coupe avec un brushing parfait et un très beau sourire au visage.

Evidemment, préparé ainsi il n’était pas au courant de ce qu’il l’attendait à cette émission. Quand tout à coup, Jimmy Fallon lui fait découvrir son fameux jeu « Egg Russian Roulette ». Il s’agit d’une boîte de 12 oeufs, 8 d’entre eux étaient crus et le reste est dur. A tour de rôle, Beckham et Fallon devraient écraser un oeuf sur la tête et le premier à tomber sur deux oeufs crus serait le perdant.

Comme le hasard n’était pas du côté du footballeur, son premier oeuf se révèle être le désastre! Ainsi, un jaune bien épais se laisse couler sur ses cheveux, son costume, ses mains, etc. Mais, loin d’être grincheux, il affiche un vrai sourire et n’hésite pas à se recoiffer avec grande classe même avec des oeufs dans ses cheveux.

Découvrez la suite dans la vidéo ci-dessous:

