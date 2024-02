L’acteur Philip Seymour Hoffman retrouvé mort dans son appartement à New York

L’Acteur Philip Seymour Hoffman a été retrouvé mort dans son appartement de New York le dimanche, a indiqué la police. Il avait 46 ans.

La police présente sur la scène dans le West Village de Manhattan a indiqué que Hoffman était mort vers environ 11h15 (1615 GMT).

Une source de la police de la ville de New York a déclaré à Reuters que l’acteur était apparemment mort d’une surdose de drogue. Les médias locaux ont rapporté qu’il a été trouvé avec une seringue dans le bras.

Hoffman a remporté plusieurs prix, dont un Oscar du meilleur acteur pour le film biographique de 2005 « Capote » , dans lequel il a joué le rôle de l’écrivain américain du 20ème siècle Truman Capote.

Il a également reçu trois nominations aux Oscars comme second meilleur acteur.

Né en juillet 1967 dans l’État de New York, Philip Hoffman était le troisième des quatre enfants d’un exécutif de Xerox et une femme au foyer qui a divorcé quand il avait neuf ans.

Un athlète passionné, le jeune trapu est devenu impliqué dans le théâtre de l’école après avoir subi une blessure. Il a obtenu un diplôme en drame de l’Université de New York en 1989, mais il est tombé dans l’abus d’alcool et la drogue pendant un certain temps.

