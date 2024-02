Conseils de prévention contre la gastro-entérite

La gastro-entérite est une maladie à ne pas négliger en raison de l’ampleur de son danger. En effet, celle-ci peut causer la mort. C’est pour cette raison qu’il est impératif de se prémunir contre la gastro-entérite.

La gastro-entérite est une maladie transmissible, en effet, sa transmission est majoritairement interhumaine. Comme les mains et l’environnement sont des facteurs favorisant la contamination, leur hygiène est primordiale.

L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) juge que le lavage des mains est le principal geste de prévention et ainsi un des moyens les plus efficients pour stopper la propagation des germes.

D’après les statistiques, 40 % des Français ont avoué ne pas se laver automatiquement les mains avant de cuisiner et 66 % ne le font pas après avoir pris les transports en commun.

Ne négligez pas ce détail, il est essentiel de se laver les mains plusieurs fois par jour et cette mesure doit être amplifiée lors d’une épidémie de gastro-entérite. De plus, il faut se laver les mains au savon chaque fois que vous êtes au contact d’un bébé ou de personnes âgées et bien sure à chaque passage aux toilettes.

Dans le cas où un de vos proches est atteint par cette maladie, il est impératif d’éviter un contact direct du genre s’embrasser ou se prendre par la main ou indirect comme l’utilisation des même couverts ou un même un mouchoir.

