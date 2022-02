Le dîner de Saint-Valentin: une thérapie pour votre couple

Le dîner de la Saint-Valentin devient une routine pour vous, ou vos enfants le gâchent par leur présence, sachez que nous détenons la solution. Nous vous proposons de tenter l’expérience de « Saint-Valentin autrement », les organisateurs vous promettent un dîner qui sera une forme de thérapie pour votre couple.

Votre couple passe par un stade de crise liée à sa monotonie même l’occasion d’un bon dîner en tête à tête n’a plus aucun effet, nous vous proposons comme remède de vous inscrire à « Saint-Valentin autrement », son équipe organisatrice vous propose d’agencer un décor vous permettant de vous sentir à l’aise d’être motivé pour parler librement et ainsi briser le potentiel obstacle que doit franchir votre couple.

Afin de vous confirmer le bienfondé de cette expérience, sachez qu’une quarantaine de couples l’ont déjà menée et sont extrêmement satisfaits des résultats.

Un des couples, Martine et Loïc, confient que la soirée qu’ils avaient passé a été un véritable tournant dans leur vie, elle leur a permis de parler davantage et de profiter de leusr moments à deux.

La méthode de cette expérience est toute bête mais a des résultats surprenants, en effet, entre chaque plat et pour chaque couple, l’équipe organisatrice use de petits jeux pour faire découvrir ou redécouvrir leur couple ou faciliter la communication ou même les déclarations d’amours. Tous ces petits détails ont été oubliés par la routine de leur vie. Ce service est assuré par une équipe de collégiens des Sorbets et de Molière. Sachez que vos enfants pourront être gardés pendant que vous profiterez de ce dîner en tête à tête.

Partager : Twitter

Facebook