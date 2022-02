Une idée pour une fête de Saint-Valentin exceptionnelle

Et si nous vous disons que cette année vous pouvez déclarer votre amour à l’heureuse ou heureux élu(e) d’une manière à lui couper le souffle ! Bien évidemment vous êtes tenté de le faire… Alors sachez qu’à l’occasion de la fête de Saint-Valentin, la mairie de Paris est disposée à exposer les plus belles déclarations d’amour sur ses panneaux lumineux.

Vous voulez plus que du chocolat, des roses ou même un livre ! Sachez que la mairie vous offre l’occasion de faire la plus originale déclaration d’amour. En effet, la mairie de Paris propose d’afficher votre déclaration sur l’un des 170 panneaux lumineux de la capitale et ce le 14 février. Imaginez l’effet en voyant cela ! Là vous ne frôlez pas le parfait, le romantisme mais vous l’offrez si simplement.

La mairie de Paris pense à vous en cette occasion, au lieu d’afficher sur ses panneaux, répartis aux quatre coins de Paris, des informations institutionnelles, elle affichera plutôt le 14 février plusieurs de vos messages d’amours.

Que ce soit un simple « je t’aime » ou une incroyable demande en mariage, la mairie vous fixe une seule contrainte, celle de ne pas dépasser les 160 caractères.

Comme il est impossible d’afficher les messages de tout le monde, une sélection sera faite. Donc seules les plus belles déclarations seront affichées. Ainsi, essayez de vous surpasser pour écrire le plus beau message d’amour et sachez que vous avez jusqu’au 9 février à minuit pour rédiger votre déclaration.

