Soldes : les e-commerçants usent de la méthode « trompe oeil »

Tous les moyens sont bons pour accentuer le commerce. C’est pourquoi, les e-commerçants se font la guerre pour attirer les clients en usant des promotions.

Qui n’est pas tenté d’acheter lorsqu’il voit des réductions de 50% et plus, mais prudence car la plus part de ces réductions sont en somme un genre de trompe œil. Car le côté séduisant de l’offre l’emporte sur la réalité.

Sachez que le rabais est estimé à partir d’un tarif de référence, correspondant au prix minimum appliqué au cours des 30 jours précédant les soldes. C’est la règle à appliquer par les sites qui seront dans ce cas en conformité avec la réalité des soldes par contre si ce principe n’est pas respecté par plusieurs e-commerçants qui ont trouvé le moyen de ballonner artificiellement leurs promotions.

En ce sens, sur les 120 produits passés au peigne fin, 20% ont affiché une augmentation considérable de leur prix un mois avant les soldes, ce qui permet aux commerçants de gagner tout de même une marge malgré les soldes. Malheureusement, cette pratique n’est pas interdite mais préjudiciable, car les consommateurs n’apprécieront plus les soldes et donc n’achèteront plus en cette période.

