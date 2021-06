Les plus beaux jardins sur des toits à New-York

New York, la capitale américaine avec ses immeubles et ses grattes-ciel qui défient les nuages, une ville qui fonctionne 24h/24. A première vue, New York semble manquer d’espaces verts, particulièrement des jardins mais en montant au dernier étage d’un hôtel ou un immeuble, vous pourrez vous rendre compte que les jardins new-yorkais se situent au dessus des toit.

Café, bar, restaurant ou même des piscines se sont posés donnant naissance à des endroits sublimes. Bien que plusieurs touristes font la course pour visiter la statue de la Liberté sur la Liberty Island, ces terrasses aménagées sur les toits, appelées rooftops, font partie des meilleurs endroits à visiter.

Des coins paradisiaques que le photographe Charles de Vaivre a choisi d’éterniser. Voici une sélection des plus beaux jardins sur les rooftops de New-York, des images qui vous feront sûrement changer de destination lors de votre prochain séjour!

Le photographe a réalisé un livre où il a répertorié ses meilleurs clichés des jardins de la ville de New-York que vous pouvez commander pour environ 50€. Un livre à ne pas hésiter à offrir en cadeau ou à se faire plaisir en découvrant les meilleurs terrasses sur toit.

[nggallery id=39]

Partager : Twitter

Facebook