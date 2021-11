Un poisson dangereux se répand dans les mers tunisiennes

Le magazine électronique tunisien ecolomagtunisie.com dédié à l’écologie, l’environnement et le développement durable rapporte qu’un poisson vénéneux et vermineux a été détecté sur nos plages.

Il s’agit, en effet, d’une espèce toxique : le Lagocephalus Sceleratus nommé poisson-lapin ou encore le poisson-coffre, qui est entrain de se répandre à un rythme spectaculaire en Méditerranée. Ce poisson est découvert et a été pêché dernièrement dans les mers de la Tunisie.

Du à ses viscères et sa peau riches en tétrodotoxine, ce poisson est radicalement impropre à la consommation. Les pêcheurs de Méditerranée ne connaissent pas cette espèce qui est cependant souvent pêchée dans les filets dans toute la partie orientale de cette mer.

Les consommateurs et surtout les pécheurs doivent être en mesure d’identifier et de détecter ce poisson dangereux, qui possède des conséquences négatives aussi bien sur la santé publique que sur l’économie de part ses caractéristiques agressives et sa capacité à couper les fils de pêche et à gonfler dans les filets.

