Jennifer Aniston et Courtney Cox : une amitié pour le meilleur et le pire

Mise à part le fait qu’il soit un monde de strass, de gloire, le monde d’Hollywood est un monde sans merci où il n’est jamais question de se laisser aller !

Le monde d’Hollywood est animé par une forte concurrence et beaucoup de jalousie dissimulée derrière ces sourires hypocrites, c’est pour cela qu’à aucun moment il n’est permis de se laisser aller et perdre la forme.

Garder la forme et être au top est la devise de toutes celles qui ne veulent pas être dépassées, des stars comme Jennifer Aniston est consciente de l’enjeu donc elle fait attention à son alimentation et pratique quotidiennement du sport.

Mais, il est certain que cette actrice n’est du genre à garder les petites astuces pour elle, c’est d’ailleurs ce que confie son amie Courteney Cox dans une interview à l’édition anglaise du magazine Marie Claire.

Courteney explique qu’à cause de son accident elle ne pouvait plus suivre sa routine sportive et que Jennifer comme une bonne amie avait trouvé la solution. Elle avait recommandé à Courteney de faire du vélo elliptique afin d’entretenir toujours sa forme. Celle-ci a d’ailleurs avoué au magazine qu’elle en fait jusqu’à présent.

Partager : Twitter

Facebook