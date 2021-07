Les “révélations” du majordome de la famille Ben Ali

Attendu depuis quelques jours, Lotfi Ben Chrouda, majordome de la famille Ben Ali durant 23 ans, était l’invité de la chaîne Nessma TV où il a révélé plusieurs faits, connus en majorité mais ne cessent de surprendre les téléspectateurs. Magie, armes, drogues et corruption étaient les mots d’ordre de la vie quotidienne de la famille ex-présidentielle qui a fait main-basse sur la Tunisie avec leurs proches, amis et alliés.

Auteur d’un livre intitulé “Dans l’ombre de la reine”, M. Ben Chrouda a déclaré que durant 23 années de service, il a tout vu au Palais de Carthage et qu’il attendait la Révolution en hâte. Bricoleur, M. Ben Chrouda était l’homme qui faisait tout au Palais, cuisine, jardinage&sa=Rechercher&ref=" 88548 rel="nofollow" target="_blank">bricolage, affaires de famille, etc, il a déclaré qu’il s’est fait volé sa maison familiale à Sidi Bou Saïd de la part du frère de Leila, Belhassen Trabelsi, en fuite au Canada depuis le 15 janvier.

Le majordome de la famille Ben Ali a révélé que sa maitresse, Leila Trabelsi, faisait de la magie noire en sacrifiant des animaux en brulant par exemple des caméléons à vif, qu’elle faisait ces trucs dans tous les coins du palais présidentiel et leur demeure à Hammamet. M. Ben Chrouda a déclaré que le président déchu retirait une partie de l’argent que sa femme envoyait à d’autres personnes tout en demandant à son serviteur de ne rien répéter à Leila.

Parmi les magouilles de la famille de l’ancien président, M. Ben Chrouda a déclaré que Belhassen Trabelsi a pris de force la maison qu’un Baron lui a laissé pour lui et sa famille. Bien que ce dernier a demandé de l’aide à son ancien chef, la famille Trabelsi a réussi à reprendre la maison de la famille Ben Chrouda.

M. Ben Chrouda a déclaré aussi que la mère de Leila Trabelsi lui avait aidé tout en lui demandant de ne rien répéter à sa famille de peur qu’elle lui faisait de mal.

Autre révélation de M. Ben Chrouda, l’ex-président semble avoir du mal à entendre et il fallait de parler à voix haute pour qu’il puisse écouter et comprendre…

Lotfi Ben Chrouda, majordome de la famille Ben Ali, a déclaré que Zine El Abidine Ben Ali n’avait aucun pouvoir que ce soit au sein du foyer familial ou en Tunisie… mais il aidait avec ce qu’il pouvait sans que sa femme soit au courant.

Tout comme les forces de l’ordre qui se font retiré plus que la moitié de leurs salaires, le majordome de la famille Ben Ali a déclaré que le personnel du palais touchait des salaires misérables bien que leurs fiches de paie soient gonflées.

M. Ben Chrouda a avoué que Zine El Abidine Ben Ali avait un entrepôt où il mettait toutes sortes d’articles, électroménager, tapis, cadres, etc. et les organisait tout en notant les emplacements et les quantités.

Le majordome de la famille Ben Ali a révélé que l’ex-président avait eu un malaise avant que son médecin personnel, Dr Gueddiche intervienne. En même temps, lors de l’arrivée de sa femme, Leila Trabelsi, cette dernière avait accusé le personnel de la cuisine d’avoir empoisonné son mari.

Bref, une émission qui aurait du avoir comme nom “la cuisine de Ben Ali” selon les tweets des tunisiens lors de l’émission.

Partager : Twitter

Facebook