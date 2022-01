Faut-il souffrir pour être belle : l’expérience de Christina Aguilera

La chanteuse Christina Aguilera avait prouvé en 2013 le proverbe «Si on veut on peut » à tout le monde. En effet, la star qui avait cumulé ces dernières années quelques kilos en trop avait pu les perdre par un tour de magie semble-t-il ! On se demande quel est le secret de cette évolution physique de la chanteuse.

Christina Aguilera avait toujours montré ses formes qui devenaient de plus en plus rondes surtout fin 2012. Lors de cette année, la chanteuse avouait se sentir bien dans son corps. Il s’était avéré que cette jeune femme de 33ans doutait de ce qu’elle disait, car en 2013 celle-ci avait opéré un changement physique de 360 degrés ! Christina s’était littéralement transformée en une superbe blonde doté d’un corps de rêve. Sa taille passe d’un 44 à un 34 !

Cette transformation miraculeuse provient d’un entrainement intensif de huit fois par semaine durant 90 minutes par séance. Une source porche de la chanteuse a confié à un magazine anglais que le régime de Christina est intense mais malgré cela, la star consacre énormément de temps à son fils et se consacre également du temps. A présent, la chanteuse fait un 34 et mesure qu’1m55.

Christina souffre pour être belle et pour l’être toujours, la star a engagé un chef cuisinier qui lui cuisine quotidiennement un ensemble de repas ne dépassant pas les 1200 calories. Le chef a pour mission d’assurer à la chanteuse un régime contenant du poulet (sans peau), de salades de pois chiches, des lentilles et des fruits frais. Pauvre Christina !…

