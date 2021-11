Conseils pour faire face à la gueule de bois

La soirée du nouvel an s’accompagne toujours de boissons alcoolisées, c’est la soirée ou la plus part des personnes dépassent les limites d’habitude fixées concernant les alcools en tout genre.

L’exagération dans la consommation d’alcool, pendant votre soirée de réveillon, vous garantie une gueule de bois. Afin de remédier à ce petit bémol, qui vous gène tant le lendemain de votre fête, nous vous proposons quelques conseils.

Il est dores et déjà nécessaire de vous souligner que la meilleur et véritable solution face au problème de la gueule de bois est de boire de l’alcool en se fixant dés le début un seuil de consommation raisonnable, autrement dit boire avec modération. On conseille les « gourmands » de consommer un verre par heure tout en s’hydratant avec de l’eau. De plus, si un signal d’étourdissement ou moins que cela apparaît, il est impératif de stopper la consommation et d’éviter les boissons pétillantes.

La deuxième solution qui est décrite comme la plus efficace est le remède café. Une analyse parue en décembre 2010 avait prouvé cela. Il s’avère que consommer du café quatre heures après une fête bien arrosée permet de diminuer le taux d’acétate qui est à l’origine des migraines.

La dernière solution et la plus facile est de s’hydrater le plus possible. Que ce soit le jus, l’eau ou le thé, tous permettent de réduire le risque de mal de tête.

