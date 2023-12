Une plaque de parement détachée du plafond d’une église assomme son prêtre lors de la messe

Avant-hier, à Guillestre en Haute-Savoie, la messe de minuit n’avait pas pu être achevé. Le père Juretig avait été blessé à la tête et au pied pendant la messe par une pierre provenant du plafond de l’église.

Le père Juretig, avait frôlé la mort la nuit de la messe. Lors de la célébration de l’office dans l’église Notre-Dame-d’Aquilon, un bloc de pierre se décrochant du plafond heurte son crâne puis son pied. Celui-ci blessé n’avait pas pu achever la messe. L’homme annonce ironiquement après cet accident que son heure n’était pas encore venue.

Sur RTL, le père avoue que l’accident coïncidait avec la fin de la prière universelle et que la pierre avait heurté son crâne le mettant KO par terre. Celui-ci a était d’urgence transféré et traité au centre hospitalier de Briançon pour un traumatisme crânien. L’homme âgé de 45 ans a à présent une phalange fêlée sur un doigt de pied et 11 agrafes sur le crâne.

Quant à l’église, elle sera clôturée jusqu’à nouvel ordre selon les directives du maire de la commune. C’est ce que clarifie le journal quotidien Dauphiné libéré. Il s’avère également 500ans se sont écoulés depuis la fixation de ce bloc de pierre détaché du plafond de l’église.

