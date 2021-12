Conseils repas de fin d’année dédiés aux femmes enceintes

Femmes enceinte ne vous privez pas des repas de fêtes mais soyez vigilantes face à certains aliments composants ces repas. Il n’est pas nécessaire de vous rappeler que l’interdiction d’alcool est incontestable.

Si vous êtes enceinte et invitée chez une personne pour un dîner de fête, ne soyez pas craintive ! On vous propose quelques conseils pour profiter pleinement du réveillon et des bons plats présentés sur les tables pour cette occasion.

On vous rassure, vous pouvez dégusté à votre guise les produits industriels. Prenons l’exemple du foie gras. Il peut être comestible sans danger par la femme enceinte malgré des rumeurs évoquant le contraire. Seulement, il est nécessaire d’éviter les foies gras faits maison ou ceux achetés à la coupe.



Les aliments de mer présentent un danger pour les femmes enceintes. Il est interdit de consommer les huîtres, les coquillages crus et autres crustacés non cuits. La raison est simple; ces produits peuvent développer des bactéries chez la femme enceinte. Par contre les produits frais et pasteurisé sont autorisés. Orientez-vous vers ceux du supermarché, sous vide et non vers ceux du poissonnier.

Femmes enceintes sachez que vous pouvez savourer la dinde, plat traditionnel, mais à une exception, celle de la consommer sans farce dans le cas ou elle contient de la charcuterie. Évitez la viande pouvant vous transmettre un parasite responsable de la toxoplasmose. Il est dangereux pour celles qui n’ont pas été immunisé.

Concernant le fromage, il est impératif d’éviter ceux au lait cru, privilégiez les fromages pasteurisés. Pour la bûche comme précédemment ne pas consommer le « fait maison ». Le pasteurisés est toujours nécessaire.

Femmes enceintes, cette année oubliez votre coupe de champagne. La grossesse rime avec zéro boissons alcoolisées.

Partager : Twitter

Facebook