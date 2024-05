Ibn Khaldoun au coeur de Google pour son anniversaire

Quelques semaines après le lancement de sa version tunisienne, Google célèbre aujourd’hui, vendredi 27 mai 2011, l’anniversaire du philosophe nord africain Ibn Khaldoun, de son nom complet Abou Zeid Abd-Errahman Ben Mohamed Ben Khaldoun al-Hadrami. Né le 27 mai 1332 et mort le 17 mars 1406 au Caire.

Ibn Khaldoun est un historien, philosophe, diplomate et homme politique arabe d’Afrique du Nord, connu pour son intérêt à la sociologie.

Connu pour son œuvre intitulée Al Muqaddima (L’introduction) et Le Livre des exemples ou Livre des considérations sur l’histoire des Arabes, des Persans et des Berbères. Dans ces deux ouvrages, modernes dans leur méthode, Ibn Khaldoun insista dès le début sur l’importance des sources, de leur authenticité et de leur vérification à l’aune de critères purement rationnels. Georges Marçais affirme que “l’œuvre d’Ibn Khaldoun est un des ouvrages les plus substantiels et les plus intéressants qu’ait produit l’esprit humain”.

J’aime ça : J’aime chargement…