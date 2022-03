Da Vinci Code révèle l’Opus Dei

Da Vinci Code pointe l’organisation de l’Opus Dei qui était alors inconnu de la majorité des gens ordinaires ; l’auteur a suscité la recherche d’informations pour des milliers de gens curieux. Même si la romance d’un livre permet des exagérations, l’auteur Dan Brown ne montre que la pointe de l’iceberg concernant l’Opus Dei qui s’est développé d’une manière fulgurante dans la réalité, pourquoi ? Parce qu’elle fait appel à la foi de gens naïfs, une foi qui recommande le dépassement au nom d’un idéal : développer l’état de sainteté en se faisant humble dans le travail autrement dit : travailler plus qu’il n’en faut au service des autres par ses compétences. Noblesse de sentiments oblige !

L’Opus Dei fondé en 1928 par le prêtre espagnol José Maria Escriva de Balaguer y Albas rassemble de nos jours, plus de 85, 000 laïques catholiques dans le monde. Un mouvement très conservateur qui reflète la tradition de l’église catholique romaine réputée très conservatrice mais accusée d’élitisme et de complots financiers par Dan Brown dans son best-seller Da Vinci Code. Quel est ce mouvement ? L’Opus Dei comme mouvement est une organisation qui comprend deux catégories de gens dont 30 % sont des gens ordinaires les (numéraires) ayant un métier comme tout le monde et qui vivent dans des résidences privées faisant vœux de pauvreté et de chasteté pour les célibataires par simple imitation de la vie de Jésus. Dans cet ordre l’ensemble des prêtres catholiques est de 2 %, les autres sont des gens mariés (les surnuméraires) et tous versent la totalité de leur salaire sinon une partie de leur rémunération à cet organisme et plus est, outre la pratique régulière du culte catholique, ils doivent s’affliger des mortifications en portant la cilice (ceinture de métal avec pointe acérées) silice qu’ils portent 2 heures par jour et la discipline du fouet 1 fois par semaine. L’un des personnages de l’Opus Dei se flagelle à outrance. L’auteur Dan Brown n’a fait qu’exagérer le fait réel.

Ces formes de souffrances approuvées par leurs membres et leur philosophie de vie reflètent selon l’Église Catholique, l’antique grandeur de ses saints, de ses sages et de ses héros reconnus pour leur sainteté. L’Opus Dei et ses spécialistes s’infiltrent autant que faire sur tous les plans possibles du pouvoir laïque au pouvoir religieux à commencer par l’Église catholique elle-même dont le pape Jean-Paul II était un de leur sympathisant avoué, au point qu’il a consenti à accorder à l’Opus Dei un statut particulier (au-dessus du pouvoir de l’évêque) responsable de son diocèse et plus est, on assiste à la canonisation rapide de son fondateur, du jamais vu ! Pourquoi ? On ne conteste pas un saint homme et par conséquent on ne conteste pas sa philosophie.

La sainteté par le travail pour la gloire du Christ, la sienne et celle des autres ! On travaille plus que d’ordinaire puisque la sanctification provient du travail et la rémunération aussi, quoi de plus normal ! Qui pourrait bien s’objecter à ce choix personnel ? On a cette impression du déjà vu à l’entrée des camps de concentration d’Auschwitz et de Dachau ‘’Arbeit macht frei ’’ il suffit de remplacer l’expression par ‘’ le travail rend saint. ’’ Dans cette philosophie, il suffit de rester dans le droit chemin, souffrir au nom du Christ et surtout travailler sans relâche pour arriver à son propre dépassement. C’est ainsi qu’on aime les autres et qu’on fabrique un saint homme.

L’Opus Dei comme mouvement d’élites mérite toute notre attention ! Quand une vingtaine de petits organismes au Québec et sans doute ailleurs (sans but lucratifs) dont les actifs se chiffrent à 18 millions de dollars, quand la philosophie de cet ordre à caractère hermétique n’aime pas qu’on parle d’eux, qui n’accepte aucun débat public, qui recrute silencieusement ne faut –il pas les considérer comme affreusement suspect ?

Leur symbole religieux est une croix dans un cercle.

Partager : Twitter

Facebook