Les américains construisent un aéroport à la ville de Tiji

Déjà quatre mois que les affrontements se poursuivent, quasiment, chaque jour entre les insurgés et les pro-Kadhafi, ces derniers qui cherchent à reprendre le contrôle du poste frontalier D’hiba-Ouazen. Selon le correspondant de la radio Mosaique FM, des troupes du dirigeant dictateur Mouamar Kadhafi pourrait se déplacer à D’hiba.

En effet, le colonel Kadhafi essayerait de reconquérir le poste frontalier qui subit des affrontements tenaces depuis des semaines, les régions montagneuses Ghzeya et Nefoussa qui constituent un point stratégique important et particulièrement la ville de Tiji, précisément près de Nalout, dans laquelle, parait-il, les américains seraient en pleine construction d’un aéroport à la pointe de la technologie qui leur permettrait de faire atterrir des avions de combat et des hélicoptères.

