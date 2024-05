FAN 2011, la 3D en temps réel à Nabeul

Encore un évènement qui attire l’attention d’un public varié et passionné de l’image. C’est l’évènement phare du Cap Bon, Nabeul, FAN 2011 qui sera réalisé du Vendredi 27 Mai jusqu’à Dimanche 29 Mai au Centre Culturel Néapolis Nabeul. Notre équipe a interviewé une responsable de cet évènement à savoir Mme Samia Chelbi.

Tixup: Présentez-nous cet évènement.

Samia Chelbi: Le Festival des Animations Numériques connu sous le nom FAN est à sa 6ième édition, a été lancé en 2005 il est devenu l’un des espaces de rencontre et d’échange entre professionnels, amateurs et passionnés de l’image de synthèse 3D et des effets spéciaux, on a choisi cette année la thématique « 3D temps réel », autour duquel débattront les experts pour expliquer au mieux les secrets de cette technologie.

Tixup: Qui seront les participants ?

Samia Chelbi: Nous avons différents participants de différents pays:

– Tunisie : Net-Info, ISAM, ISI Sousse, Institut des beaux arts de tunis, de Nabeul, de sousse, ISIMS, ESSTED, ISET Nabeul, des Agences de production de l’image: CGS, Pixel One Studio, ulysson, nessmatv, etc.

– France :

Atelier de Cinéma d’Animation d’annecy et de haute savoie

Stonetrip : société innovante créée il y a 7 ans, spécialisée en développement et la recherche de moteurs de rendu 3d temps réel multi plateforme et applications pour les terminaux mobiles.

Digital Primitives : société innovante spécialisée en développement d’applications 3d temps réel multiplateforme et en production de contenu 3d interactifs.

– Entergroup : Centre de formation Egyptien certifié Autodesk spécialisé dans la formation des technologies numériques.

– School of Audio Engineering (SAE)- Jordanie.

– Imagefactory- Agence de développement audiovisuel installée au Maroc.

– Ainsi que des participants du Cameroun et d’Algérie.

Tixup: Pourquoi le choix de le réaliser à Nabeul ?

Samia Chelbi: C’est une question qui m’est posée à chaque fois depuis le lancement du festival et moi je dirais pourquoi pas Nabeul ? En fait le choix de Nabeul est justifié par le fait que le fan est un concept dont la propriété revient à Net-Info, 1ere école de 3D en Tunisie, qui est installée à Nabeul où les passionnés quand ils viendront participer au festival pourront joindre l’utile à l’agréable et profiteront du paysage magnifique du cap bon.

Tixup: Qui est le public ciblé de ce festival ?

Samia Chelbi: Le public ciblé : étudiants, professionnels, amateurs et passionnés de l’image.

Tixup: Qu’est-ce que vous promettez de nouveau cette année, par rapport aux autres éditions ?

Samia Chelbi: D’habitude le festival dure seulement 2 jours, cette édition se ferra sur 3 jours ; une journée a été consacrée pour l’animation 2D et surtout la sensibilisation des enfants à la production de film 2D ; on a rajouté un concours qu’on a nommé « 3Dplunge » qui réunit des équipes d’étudiants, de professionnels ou des amateurs pendant 24 h non stop afin de concourir à la réalisation d’un spot 3D.

Tixup: La révolution Tunisienne du 14 Janvier a-t-elle eu un impact dans le domaine de la 3D en Tunisie ?

Samia Chelbi: En fait la 3D permet aux créateurs d’aller avec leurs imagination afin de produire des ouvres originales souvent surréalistes et après le 14 janvier il n y a plus de tabous et de contraintes qui bridaient les créatifs.

Tixup: Qu’espérez-vous de cette édition ? Et du public qui visitera cet évènement ?

Samia Chelbi: Un échange fructueux et un buzz d’images. Nous espérons la présence de nombreux professionnels et un public de passionnés pour favoriser l’échange et le mélange culturel.

Tixup: Aviez-vous un message aux amateurs de l’animation 3D ou même aux personnes qui voudraient découvrir ce domaine ?

Samia Chelbi: La 3D est un outil, qui doit rester utilisé comme un moyen d’expression numérique supplémentaire. La créativité et la sensibilité artistique doivent rester le centre d’intérêt de tout utilisateur qui veut faire de sa passion son métier.

J’aime ça : J’aime chargement…