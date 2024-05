Le gouvernement réagit face à la proposition du report des élections de l’Assemblée Constituante

Un conseil ministériel est prévu pour ce mardi, 24 mai 2011, au cours duquel la proposition du report des élections de l’Assemblée Nationale Constituante sera discutée pour une décision tranchante.

Lundi, 23 mai 2011, le Premier Ministre, Mr Béji Caïd Essebsi s’est entretenu, au palais du gouvernement à la Kasbah, avec le président de la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, la réforme politique et la transition démocratique, Mr Yadh Ben Achour, qui était accompagné de deux membres de l’instance et de Mr Kamel Jendoubi, président de l’instance supérieure indépendante pour les élections.

Le président de l’instance supérieure indépendante électorale a expliqué qu’il est impossible d’organiser des élections le 24 juillet 2011 à cause d’un certain retard de mise en place et qu’il est judicieux de reporter la première date au 16 octobre 2011 pour réunir les conditions nécessaires pour le bon déroulement des élections historiques en Tunisie.

Notons que la majorité des partis politiques ayant un certain poids dans la scène politique tunisienne ont manifesté leur refus pour un tel report. Les analystes ont indiqué durant ces derniers jours qu’un éventuel report n’est pas en faveur de ces partis qui ont déjà une certaine notoriété. Le maintien des élections à la première date, le 24 juillet 2011, pourrait constituer un handicape pour les nouveaux partis qui ne sont encore pas prêts pour entrer en jeu.

J’aime ça : J’aime chargement…