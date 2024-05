Leonardo DiCaprio lance sa propre équipe de course automobile

La star d’Hollywood lance une équipe de course automobile, dans le nouveau championnat de course automobile électrique, Formula E.

La star, nominée aux Oscars pour les films The Aviator et Titanic, est co-fondateur de la nouvelle équipe du Grand Prix Venturi, qui est basé à Monaco et courra dans la première saison, à partir Septembre prochain.

Leonardo DiCaprio a déclaré: « L’avenir de notre planète dépend de notre capacité à utiliser les véhicules à énergie propre . »

« Grand Prix Venturi a montré d’énormes prévoyance dans leur décision de créer une équipe de course écologique, et je suis heureux de faire partie de cet équipe. »

Parmi plusieurs entreprises qui investissent dans la formule E sont Renault, McLaren et le groupe de technologie américaine Qualcomm, Michelin, et le groupe Virgin de Sir Richard Branson.

Les courses se feront dans 10 des plus grandes villes du monde, y compris Beijing, Los Angeles, Miami, Buenos Aires, Berlin et Londres.

Formula E a le soutien de la FIA, ainsi que la Commission européenne, qui a appuyé l’industrie du sport automobile en faire plus pour promouvoir les voitures électriques et les rendre plus attrayants.

Alejandro Agag, chef de la direction de Formula E Holdings, a déclaré que la participation de DiCaprio pourrait stimuler le profil de championnat et l’intérêt pour les véhicules électriques.

