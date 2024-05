Rassemblement révolutionnaire en Espagne à la place madrilène, Puerta del Sol

Après l’irruption des mouvement de protestation en Espagne dimanche 15 mai, nous avons remarqué au cours du vendredi 20 mai une nouvelle tournure de ces mouvements qui prennent de plus en plus de l’ampleur, à trois jours des élections municipales et régionales prévues le 22 mai 2011.

Des milliers de participants se sont logés sur la place madrilène de la Puerta del Sol manifestant pour clamer leur « indignation » contre un système démocratique qu’ils voudraient plus transparent et participatif. Des assemblées ouvertes à tous travaillent ces jours-ci à l’élaboration de propositions plus concrètes.

Des revendications légitimes ont fait surface, une refonte de la loi électorale espagnole, qui favorise le bipartisme entre socialistes du PSOE et conservateurs du Parti populaire, dénonciation de la crise, le chômage et les mesures d’austérité adoptées par l’exécutif socialiste en mai 2010.

Bref, un véritable village autogéré est apparu en moins de cinq jours au cœur de Madrid. Des cantines gratuites, un stand d’information juridique, une infirmerie, une garderie, etc. En tout 17 points ont été listés sur la carte distribuée par les organisateurs pour mieux structurer cette révolte et rappeler à l’ordre pour mener à bien les différentes revendications.

La place madrilène de Puerta del Sol est devenue en, à peine, quelques jours un village où tout est présent pour attirer encore plus de participants. Des affiches ont été dressées pour rappeler que la « révolution n’est pas un botellón ».

Du coté catalan, au moins 500 campeurs ont passé la nuit sur la Plaza Catalunya à Barcelone. Plusieurs centaines se sont rassemblées dans de nombreuses autres villes espagnoles et des appels ont été lancés pour convoquer les espagnoles à l’étranger. Ainsi des rassemblements ont eu lieu à Paris, londres, Budapest…

J’aime ça : J’aime chargement…