Hillary Clinton affirme que l’épouse de Mouamar Kadhafi et sa fille Aïcha sont en Tunisie

Quand les rumeurs se sont accrues annonçant que Safia Kadhafi, épouse du Colonel Mouamar Kadhafi, et sa fille Aïcha ont pu franchir les frontières tunisiennes au sein d’une délégation libyenne le mercredi 18 mai 2011 pour se réfugier sur l’île de Djerba, les autorités tunisiennes ont démenti les faits suivi par Moussa Ibrahim, porte-parole du gouvernement libyen pro-Kadhafi, précisant que l’épouse du colonel Kadhafi et sa fille sont en bonne santé et elles sont à Tripoli. La même source confirme qu’elles n’ont pas quitté le pays.

Peu après l’intervention des autorités libyennes, Hillary Clinton, secrétaire d’État américaine, a affirmé sur la chaîne CBS que l’épouse de Kadhafi et sa fille ont fui la Libye en direction de la Tunisie. “La pression sur le régime de Kadhafi s’est accrue au point que sa femme et sa fille ont fui le pays vers la Tunisie”, a déclaré Mme Clinton.

Entre les autorités tunisiennes, le porte-parole du gouvernement libyen et la secrétaire d’État américaine, au moins une source est mensongère. Qui devons-nous croire ?

J’aime ça : J’aime chargement…