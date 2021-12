Pour Noël, Jay Z et Beyoncé deviennent végétaliens

Jay-Z et Beyoncé se sont lancé un défi : suivre un régime végétalien pendant 22 jours. C’est le rappeur et producteur qui a annoncé la nouvelle via son blog « Life + Time ».

Le 4 décembre est une date spéciale pour tous les fans de hip-hop. Il s’agit de l’anniversaire de Jay Z, qui célèbre en 2013 ses 44 ans. Pour marquer le coup, l’homme d’affaires et rappeur de génie s’est fixé un objectif : devenir végétalien ! Un challenge de taille que sa femme Beyoncé, solidaire, relèvera également.

Jay Z a annoncé hier sur son site officiel qu’il se lançait un nouveau défi jusqu’à Noël : ne plus manger de viande pendant vingt-deux jours. « En ce 3 décembre, un jour avant mon 44e anniversaire, je m’embarque dans un défi de vingt-deux jours pour devenir complètement végétarien », écrit-il.

«Les psychologues disent qu’il faut 21 jours pour prendre ou perdre une habitude. Le 22ème jour, tu es fixé», a expliqué le rappeur hier, sur son site officiel. «Je trouve qu’il y a quelque chose de spirituel dans le fait que ce soit mon 44ème anniversaire et que le nombre de jours de ce défi fasse 4 (2+2). En plus il se terminera juste pour Noël, c’est un heureux hasard.» Jay Z raconte que l’idée lui est venue il y a quelques mois, lorsqu’un «ami végétalien m’a lancé le défi de prendre des petits-déjeuners à base de végétaux tous les jours. C’était étonnamment facile !»

