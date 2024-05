Campagne publicitaire en faveur de la Tunisie à l’aéroport de Genève

Depuis le début du mois de Mai, et pendant 31 jours, l’aéroport international de Genève expose une douzaine de grandes affiches recto verso invitant les gens à visiter le pays du jasmin la Tunisie : « Tunisie. Allons-y ! Maintenant ».

Il est impossible de ne pas observer toutes ces gigantesques et magnifiques affiches qui ornent le grand hall de ce prestigieux aéroport avec de beaux paysages, de plages exceptionnelles de notre belle Tunisie.

Sur un passage obligé devant les guichets d’enregistrement et ceux de la sécurité, ces affiches attirent l’attention et invitent les voyageurs à penser à leur prochaine destination qui peut être probablement la Tunisie.

Espérons que le pays retrouvera son calme afin d’offrir un environnement favorable et une ambiance chaleureuse pour accueillir à merveille et comme toujours nos touristes et que cette saison sera sauvée.

J’aime ça : J’aime chargement…