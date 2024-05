A l’Ariana: un malien arrêté avec 55 passeports et visas falsifiés

Un citoyen malien à bord d’une voiture de location a été arrêté, ce mercredi, à l’Ariana-Nord par les forces de sécurité en sa possession, 55 passeports et visas falsifiés de différents pays ainsi qu’une bonne somme d’argent de 5.000 DT.

Après une enquête de son domicile, la police a découvert 9.000 dollars américains et 55 passeports issus de différents pays portant de faux cachets ainsi que quatre imprimantes et des cartes de séjour vierge.

Des photos d’identité, des timbres fiscaux, des cartes de retrait bancaires et postales ainsi que des mandats bancaires ont été, également, saisis et mis à la disposition des autorités policières.

Le suspect qui a été interrogé par la police nationale de l’Ariana, a avoué qu’il falsifiait les passeports et les visas depuis quelques temps et qu’il utilisait son domicile pour pratiquer son activité.

J’aime ça : J’aime chargement…