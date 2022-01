Téléchargement Illégal: 16 sites vont être bloqués par des FAI

La justice Française vient de demander le blocage de sites de streaming accessibles sur Internet dans l’hexagone.

C’est le tribunal de grande instance de Paris qui avait été saisi par les syndicats de producteurs et distributeurs de cinéma en 2011. Ils ont obtenu ce jeudi gain de cause.

Ces derniers devront faire le nécessaire pour qu’il ne soit plus possible de télécharger illégalement sur la toile. Les fournisseurs d’accès Orange, Bouygues Telecom, SFR, Numéricable, Free et Darty Télécom devront mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour empêcher à partir du territoire français l’accès à des sites de streaming par des manœuvres d blocage précisait la décision de justice rendue ce jeudi 27 novembre 2013.

Les sites comme Alloshowtv, Dpstream, Allostreaming ou encore Fifostream et l’ensemble des sites associés vont être bloqués. Le tribunal a également ordonné aux moteurs de recherche de Google, Yahoo!, Orange et Microsoft de « prendre ou faire prendre toute mesure utile en vue d’empêcher sur leurs services l’apparition de toute réponse et tout résultat renvoyant vers l’une des pages ».

