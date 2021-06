Le footballeur français emprisonné au Qatar obtient enfin un visa de sortie

Le footballeur français Zahir Belounis, piégé au Qatar durant17 mois après que son club lui a refusé un visa de sortie en raison d’un différend salarial en cours, a été finalement autorisé à rentrer en France.

Un footballeur français coincé au Qatar durant 17 mois après un conflit salarial avec son club a finalement été autorisé à quitter le pays du Golfe dans une affaire qui a mis en lumière les lois du travail controversées du Qatar.

Le joueur français-algérien Zahir Belounis, 33, lui avait été refusé un visa de sortie depuis Juin 2012, après avoir déposé une plainte contre le club Al-Jaish pour avoir omis de payer son salaire.

Le club a insisté qu’il ne lui va pas accordé le visa s’il ne retirait pas sa plainte.

Mais Zahir Belounis a vu son cauchemar se terminer et il revenu chez lui aux côtés de sa femme Johanna et de ses deux filles Maissa et Louna.

Son cas a également été prise par le syndicat professionnel des footballeurs FIFPro, qui devait commencer une visite de quatre jours au Qatar pour des entretiens avec les autorités du football du Qatar et les organisateurs de la Coupe du Monde 2022.

L’association a déclaré qu’il devrait « pas rester les bras croisés tant dis que les droits des joueurs sont bafoués ».

L’affaire de Zahir Belounis a mis en évidence une fois de plus le système de Qatar , »Kalafa » (parrainage), qui lie les travailleurs de résidence des permis à leurs employeurs, dont le consentement est nécessaire avant qu’un visa de sortie ne soit accordée.

Human Rights Watch et Amnesty International ont dénoncé le système abusif de la kafala – qui est utilisé par le Qatar et l’Arabie saoudite.

