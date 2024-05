Violent affrontement entre nos forces de l’ordre et un groupe armé d’Al Qaida

Selon une information diffusée par la radio Mosaïque FM, les habitants de Rouhia (gouvernorat de Siliana) ont informé les forces de sécurité intérieure de la présence d’un véhicule de matricule tunisienne (Partner) suspecte. Les unités de l’armée nationale et des forces de l’ordre ont cependant essayé d’identifié les personnes qui sont à bord.

A son bord, 9 personnes de nationalité tunisienne algérienne et libyenne appartenant à El Qaida du Maghreb Arabe. Ils étaient armés avec en leur possession une Kalachnikov, une grenade, un passeport libyen et des équipements de vision de jour et nocturne.

L’opération d’arrestation, qui a employé deux hélicoptères, a entrainé trois morts : deux libyens à bord de la voiture, et un militaire. Deux soldats, dont un premier sergent, ont aussi été blessés.

Les membres tunisiens de ce groupe armé qui serait affilié à Al Qaïda du Maghreb (AQMI) sont: Sofiane Ben Amor, Abdelwaheb Hmaied et Nabil Saadaoui.

