La fin du Colonel Mouamar Kadhafi s’annonce pour très bientôt avec la CPI

Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Moreno-Ocampo, a annoncé ce lundi avoir demandé aux juges de délivrer des mandats d’arrêt contre le colonel libyen Mouamar Kadhafi, son fils Seif Al-Islam, et le chef des services de renseignements Abdallah Al-Senoussi pour avoir commis des crimes jugés contre l’humanité. Les juges de la CPI peuvent cependant décider si les informations réunis par le procureur sont suffisants pour émettre les trois mandats.

Le procureur estime que la justice internationale dispose de preuves en quantité suffisante pour condamner les trois personnages « qui sont censés porter la plus grande responsabilité des crimes contre l’humanité exécutés sur le territoire libyen » depuis le 15 février, date de la révolution.

La Cour Pénale Internationale avait été saisi en février dernier par les Nations Unies pour mener les investigations nécessaires sur les violences commises par les forces de sécurité du dirigeant Mouamar Kadhafi contre des manifestants en Libye. Mr Luis Moreno-Ocampo, procureur de la CPI, avait annoncé deux semaines auparavant qu’il disposait de “preuves solides” de crimes contre l’humanité commis par les forces alliées à Kadhafi. Avec des photographies, des vidéos et des témoignages provenant de sources gouvernementales, il avait dénoncé ces violences et avait fait savoir que le fait de tuer des civils désarmés pouvait être qualifié de crime contre l’humanité tout en mentionnant le crime de persécution – arrestations massives, torture et disparitions forcées.

La fin du Colonel s’annonce pour très bientôt car l’émission d’un tel mandat d’arrêt changera la situation, et un tel changement pourrait faire en sorte que Mouamar Kadhafi optera pour l’exil comme solution.

