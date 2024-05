Le ministère de l’intérieur et le ministère de la défense ont décidé d’alléger le couvre feu décrété sur le Grand Tunis de minuit jusqu’à 4h du matin, et ceci à partir d’aujourd’hui, samedi 14 Mai 2011. Par ailleurs, l’état d’urgence est maintenu jusqu’à nouvel ordre.

Toutefois, les deux ministères invitent les citoyens à rester vigilant et à s’opposer à tous ceux qui incitent à la violence et à la discorde entre les membres du peuple tunisien et à troubler la sécurité publique.

