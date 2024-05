Un braquage de train spectaculaire dans la banlieue sud de Tunis

Un braquage spectaculaire a eu lieu ce matin dans la banlieue sud de Tunis. Une vingtaine de personnes selon des témoins ont arrêté le train emmenant les passagers de la banlieue en direction de Tunis et ont tenté de réaliser le braquage le plus fou qui aie jamais eu lieu dans cette banlieue, heureusement pour les accoutumés du train que les forces de l’ordre accompagnés des militaires n’étaient pas loin au moment des faits et se sont très vite intervenues suite aux multiples appels de secours lancés par les passagers.

Les truands ont été arrêtés lors de ce braquage et devront comparaitre devant la justice qui devrait frapper fort sur les mains de ces malfrats.

