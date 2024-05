Destruction de plusieurs commerces lors du couvre-feu à Tunis

Tout peuple a le droit de manifester, c’est une évidence dans un pays démocratique, tout peuple a droit de choisir son dirigeant et le système qu’il souhaite pour gérer sa Patrie. Il est vrai que la répression des manifestations des derniers jours était violente et est inadmissible, les abus ont été au rendez-vous et l’injustice a refait surface, personne ne peut le nier, nous avons tous vu des scènes violentes à l’Avenue Habib Bourguiba ou sur les écrans de nos télévisions.

Le deuxième jour des manifestations, le samedi 7 mai 2011, ne s’est pas passé comme le jour qui le précède, tout du moins du coté des manifestants avec une présence anormale de mineurs et ça a dégénéré encore une fois.

Après ces événements, le couvre-feu a été décrété dans le grand Tunis dans une mesure pour essayer de contrôler la situation des foules. Malheureusement, quelques malfaiteurs ont profité de l’occasion pour détruire des établissements publics, des commerces et des institutions. Entre postes de police, agences bancaires, des points de ventes de matériels téléphoniques, des petits commerces et des pharmacies, cette minorité n’a pas fait la différence, tout y est passé.

Un témoin nous a raconté qu’il s’est dirigé vers des personnes en leur demandant d’arrêter de tout casser prés de chez lui (Cité Zahrouni), ces derniers, dans un état d’ébriété, lui ont demandé de les laisser tranquilles… Un cas parmi d’autres telle que la destruction de véhicules privés ou la mise en feu de plusieurs postes de police, à El Mourouj, à Cité Ibn Khaldoun ou au Kram… Qui sont ces personnes? Des bandits, surement, qui n’attendaient que des étincelles pour foutre leur merde là où ils sont. Une chose est sure, ce ne sont pas les mêmes personnes qui manifestent pacifiquement, ces derniers étaient nombreux à partir de 21h sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter où le hashtag #Tunisie s’est positionné en 4eme place du classement de ceux les plus utilisés.

Des interventions et affrontements pour disperser les foules ont été constatés le soir du samedi 7 mai 2011, notamment à Cité El Intilaka. Les bombes lacrymogènes étaient au rendez-vous, tout comme des tirs dans l’air dans certains régions de la capitale tunisienne. Des « abus » ont été constatés avec plusieurs médias partagés sur les réseaux sociaux, notamment une vidéo montrant des agents de la Police jeter des bombes lacrymogènes prés de résidences, ce qui a provoqué une vague de panique auprès des citoyens ayant des enfants qui auraient pu s’étouffer avec ces bombes.

Notons aussi que durant la nuit du vendredi au samedi 7 mai, des « barbus » se sont opposés à quelques malfaiteurs qui essayaient de piller certains boutiques à Cité Ettadhamen. Une preuve que les citoyens cherchant la démocratie ne sont pas violents et protestent pacifiquement avec des marches et des manifestations.

