Kim Kardashian et Kanye West poursuivent en justice le co-fondateur de YouTube

Kim Kardashian et Kanye West poursuivent en justice l’un des fondateurs de YouTube après avoir posté une vidéo de leur proposition de mariage dans le stade de Baseball sur son site web.

La poursuite allègue que le co-fondateur d’YouTube, Tchad Hurley, a violé un accord de confidentialité quand il a posté les images floues de la proposition somptueuse effectuée par Kanye West sur son dernier site Internet, MixBit.

La proposition a été filmé dans le stade de Baseball d’AT & T Park de San Francisco le 21 Octobre pour une éventuelle diffusion sur E!Entertainment Television, maison de production du spectacle de Kim Keeping Up with the Kardashians.

Le couple, qui a un jeune enfant, a porté plainte et a exigé des dommages, dont la somme est non spécifiée, de M. Hurley et sa compagnie, Avos Systems Inc.

Selon le site TMZ, la poursuite allègue: «Hurley a procédé à cette action pour essayer de transformer l’événement en lui-même à un buzz pour son site en diffusant les images, sachant qu’il connaissait que les droits exclusifs était la propriété de quelqu’un d’autre ».

Le procès continue: «En dépit de sa réussite financière extraordinaire dans la création de YouTube, qui a été vendu en 2006, Hurley a depuis cherché à créer son« deuxième chef d’oeuvre». »

Il ajoute également : M. Hurley n’a pas été invité à l’événement, mais a été autorisé à rester après la signature d’un accord de confidentialité.

