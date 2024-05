Suppression de la page Facebook du ministère de l’Intérieur

Après les violences survenues le vendredi 6 mai 2011 au centre ville de la capitale tunisienne et les condamnations de la répression qui s’est montée violente pour disperser les manifestants et matraquer certains journalistes, la page facebook du ministère de l’Intérieur a disparu de la toile laissant des questions parachutées dans le vide, est-ce un piratage du compte qui gère cette page ou une manœuvre pour contourner la colère des citoyens et éviter les différents coups de gueule ?

Rappelons que la page Facebook du ministère de l’Intérieur a été créée aux alentours du 12 février 2011 pour améliorer la communication entre celui-ci et les citoyens et avait gagné plus de 90.000 fans en moins d’une semaine.

