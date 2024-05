Mandat de dépôt à l’encontre de Mohamed Ali Ganzoui

Après avoir passé devant le juge d’instruction près du Tribunal de Première instance de Tunis pour une interrogatoire concernant certains abus, notamment des actes de torture, lors de son passage au ministère de l’Intérieur en tant que directeur général et secrétaire d’Etat au sein du même ministère, Mr Mohamed Ali Ganzoui a été arrêté et déposé dans une prison à Tunis.

Le juge d’instruction a émis après cette interrogatoire un mandat de dépôt à l’encontre de Mr Ganzoui qui a été accompagné par ses deux avocats, Me Ibrahim Bouderbala et Me Nooman Fekih, pour sa défense.

J’aime ça : J’aime chargement…