Titi, le singe qui ronronne, parmi les nouvelles espèces d’Amazonie

Un singe qui ronronne comme un chat est parmi des centaines de nouveaux animaux et de plantes trouvées au fond de la forêt amazonienne.

Décrit comme «remarquable» par le World Wildlife Fund (WWF), le Caquetta titi le singe, ou Callicebus caquentensis, était l’une des 441 nouvelles espèces découvertes entre 2010 et 2013.

Il a été repéré en Colombie par une équipe comprenant le scientifique Thomas Defler, qui a dit que l’animal avait un caractère attachant.

«Quand ils se sentent très contente ils ronronnent les uns envers les autres», a-t-il déclaré.

La nouvelle créature est l’un des quelque 20 espèces de singes titi, qui vivent dans le bassin de l’Amazone.

Une grande partie de la forêt tropicale, le plus grand au monde, couvrant environ un tiers de l’Amérique du Sud, doit encore être pleinement exploré.

Le singe est le seul nouveau mammifère à être trouvés au cours de l’étude de quatre ans de l’Amazonie, qui a également révélé 258 plantes, 84 poissons, 58 amphibiens et 18 oiseaux, ainsi que de nombreux insectes et d’invertébrés.

Un lézard timide avec les inscriptions «guerre de peinture», un piranha végétarien qui mange les mauvaises herbes de la rivière et une grenouille de la taille d’un dé à coudre ont été parmi les animaux découverts.

Damian Fleming, directeur des programmes pour l’Amazonie a déclaré: « La richesse des forêts et des habitats d’eau douce de l’Amazone continue d’étonner le monde. Plus les scientifiques cherchent, plus ils trouvent. »

Partager : Twitter

Facebook