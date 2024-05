Décès de Seif, l’un des fils du Colonel Mouamar Kadhafi

Un responsable au sein du ministère libyen des affaires étrangères a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a confirmé une opération de bombardement par la coalition de l’Otan à proximité du palais de Kadhafi au niveau de la zone de Bab Al Aziziya en Libye. Un raid aérien qui a causé le décès de certains membres de la famille du dirigeant libyen Mouamar Kadhafi, parmi eux son fils Seïf al-Arab et trois de ses petits enfants. “L’attaque a provoqué la mort en martyr du frère Saif al-Arab […] et celle de trois des petits-enfants du Guide”, a déclaré Moussa Ibrahim, le porte-parole du ministère des affaires étrangères.

Par ailleurs, Mr Ibrahim a condamné cette action la qualifiant d’illégale. “Il s’agissait d’une opération visant à assassiner directement le dirigeant de ce pays” a-t-il ajouté avant de rassurer que Mouamar Kadhafi est indemne et en bonne santé, “Le Guide lui-même est en bonne santé. Il n’a pas été blessé. Sa femme est également en bonne santé et n’a pas non plus été blessée, mais d’autres personnes l’ont été.”

Info ou intox? La déclaration de la mort de Seif Al Arab, le plus jeune fils du Colonel Mouamar Kadhafi, serait-elle une manœuvre stratégique du dirigeant libyen?

Notons que Seïf al-Arab était un civil et un étudiant âgé de 29 ans.

