L’armée tunisienne déclare que la situation est sous contrôle

Le ministère de la Défense a publié un communiqué rassurant les habitants de la localité de D’hiba et ceux du sud tunisien en général tout en annonçant que la situation dans la zone est sous contrôle et qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter.

Il a par ailleurs demandé aux habitants du sud tunisien à faire preuve de retenue et de vigilance, afin d’aider les forces armées tunisiennes à gérer correctement la situation.

Le même communiqué note aussi que l’armée nationale est intervenue pour arrêter quelques membres des brigades du Colonel Kadhafi, ces derniers ont été regroupés et reconduits au territoire libyen.

Cette déclaration intervient après la reprise des affrontements entre les partisans de Mouamar Kadhafi et les insurgés et les troubles qui ont effrayé les habitants de la ville de D’hiba suite à la violation du territoire tunisien et les projectiles qui sont tombés près des habitations.

