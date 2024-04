[SONDAGE] Les groupes tunisiens au Rock On Fire

Rock On Fire, l’évènement tant attendu par les fans de Rock et de Metal sera parfaitement réalisé grâce à la présence des grands groupes étrangers tels que Visions of Atlantis, Graveworm ainsi que Naera. Tandis que pour les groupes Tunisiens, il faudra voter pour le groupe que vous aimez voir sur scène. Voici quelques informations sur les 7 groupes présélectionnés afin de vous aider dans votre choix.

Vomit The Hate : est un groupe de Technical Death Metal, originaire de Kelibia, formé en 2007 et composé de Mahdi Riahi (Guitar/Vocal), Haythem Jourchi (Guitar), Hazem Jaziri (Drums) et Rami Guermazi (bass).

Vomit The Hate – As Loneliness Devours

Wrong Side Out : est un groupe de Hard Rock, d’Alternatif, de Punk et de Southern Rock, formé en 2007 et composé de Abdesslem Ben Souiden (Vocal), Islem Seddik (Guitar), Hamza Seddik (Bass/Vocal) et Monta Dimassi (Drums/Vocal).

Deadmoon : est un groupe de Metal, formé en 2005 et composé de Zaher ben Abdallah (Guitar/vocal), Hamdi Hmila (Guitar LEAD/vocal ), Tawfik El Fekih (Bass Guitar/back vocal) et Yassine Daimech (Drums/back vocal).

Flagellation : est un groupe de Black Metal, formé en 2009 et composé de Akrem (Guitar/ Vocal), Hamza (Guitar), Sabri (Bass) et Hatem (Drums).

Nevermind : est un groupe de Trash Metal, formé en 2009 et composé de Marwen Atalah (lead vocal), Taha Azizi (guitar rythmique), Mohamed Amine Dhouibi (guitara solo), Houssem Eddine Rammeh (bass guitar) et Omar Jaouadi (drums).

Infernal Tragedy : est un groupe de Metal Mélodique, formé en 2007 et composé de Akrem Nazgul Romdhani (Chant), Khalil Dan Dan (Guitar Clean voice), Omar Zouaghi (Guitar), Ilyes Blegui (keyboard), Hazam Jaziri (Drums) et Amine Beleg (Bass).

SONDAGE

Pour des mesures de sécurité, les votes sont restreints actuellement aux membres du site

Merci pour votre compréhension

Merci de bien vouloir lire le communiqué de presse publié aujourd’hui, dimanche 1er Mai 2011 à 15h20

Edit: 05/05/2011

Après la décision de prendre les deux groupes gagnants du sondage pour monter sur scène lors du festival Rock On Fire, une nouvelle décision a été prise pour encourager les jeunes tunisiens, une prime d’encouragement sera accordée aux deux groupes gagnants du sondage afin de les motiver et les encourager à donner le meilleurs d’eux.

D’autres avantages sont prévus pour les deux groupes gagnants que nous vous les annoncerons très bientôt.

Rappelons que le sondage actuel sera clôturé le vendredi 06 Mai 2011 à 20h00 (heure Tunis).

Edit: 03/05/2011

Le groupe Vielikan s’est retiré du sondage et ne fait plus partie des candidats pour le festival Rock On Fire.

Nous portons à votre attentions que deux groupes monteront sur scène lors de RoF’11, le premier et le deuxième du sondage ci-dessus joueront pour leurs fans lors du festival en compagnie de Gravemoon, Visions of Atlantis et Neaera.

